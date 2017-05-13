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В Новокузнецке вместо цветов на клумбу высадили репчатый лук

В Новокузнецке вместо цветов на клумбе высадили репчатый лук

Растение ровными рядами посадили в сквере на одной из улиц города.

В южной столице Кузбасса вместо цветов и декоративных композиций на клумбе высадили репчатый лук. Такой необычный «цветник» разбили в сквере около дома №50 по улице Циолковского.

Сообщение об оригинальной клумбе появилось на сайте  Novokuznetsk.su. В редакцию издания обратилась читательница Анна, которая прислала фотографии.

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«Мне сегодня дочка заявила, что на клумбе растёт репчатый лук. Я не поверила ей, а потом своими глазами увидела. Причём посадили лук красивыми рядами. Теперь вместо цветов будем полезную зелень выращивать», — цитирует сайт читательницу.

Как отметило издание, пока из-за холодных ночей цветы в Новокузнецке не высаживали. Поэтому можно предположить, что посадка зелени – инициатива местных жителей.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Novokuznetsk.su.

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