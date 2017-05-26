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В Новокузнецке водитель автобуса сбил 10-летнего ребёнка

В Новокузнецке водитель автобуса сбил 7-летнего ребёнка

Девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В четверг, 25 мая, в 17:40 в Новокузнецке водитель автобуса НефАЗ сбил семилетнего ребёнка. Девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости на улице Лесная, 57.

«В результате аварии несовершеннолетняя новокузнечанка получила травмы различной степени тяжести. Ей оказана медицинская помощь. Инспекторы Госавтоинспеции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов быть внимательными на дороге, особенно вблизи пешеходных переходов. Пешеходам необходимо также соблюдать правила ПДД и пересекать проезжую часть только по специально оборудованным местам и только после того, как убедились в том, что водитель вас видит и пропускает.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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