В Новокузнецке водитель насмерть сбил пенсионерку

Утром 24 сентября в Новокузнецке водитель Mitsubishi Lancerсбил 79-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает правоохранительный портал Кузбасса. Издание отмечает, что за рулём автомобиля был начальник одного из отделов ООО «ЗСМК».

Также известно, что сотрудники ГИБДД на месте провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного или наркотического опьянения, которое дало отрицательный результат, говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.