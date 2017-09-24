Происшествия
Кузбасс

В Новокузнецке водитель насмерть сбил пенсионерку

ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе.

Утром 24 сентября в Новокузнецке водитель Mitsubishi Lancerсбил 79-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает правоохранительный портал Кузбасса. Издание отмечает, что за рулём автомобиля был начальник одного из отделов ООО «ЗСМК».

Также известно, что сотрудники ГИБДД на месте провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного или наркотического опьянения, которое дало отрицательный результат, говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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