В Новокузнецке водитель NISSAN сбил девочку на «зебре»

В Новокузнецке 13 января водитель NISSAN SUNNY сбил 15-летнюю девочку на улице Зыряновская, сообщает сайт областного управления ГИБДД. В сообщении уточняется, что пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка с была госпитализирована с травмами, насколько тяжёлыми они были — не уточняется.

Сообщение также указывает на недостатки зимнего содержания дороги. Проезжая часть сужена, на дороге имелись препятствия затрудняющие движение транспортных средств.