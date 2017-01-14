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Кузбасс

В Новокузнецке водитель NISSAN сбил девочку на «зебре»

15-летняя пострадавшая с травмами доставлена в больницу.

В Новокузнецке 13 января водитель NISSAN SUNNY сбил 15-летнюю девочку на улице Зыряновская, сообщает сайт областного управления ГИБДД. В сообщении уточняется, что пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка с была госпитализирована с травмами, насколько тяжёлыми они были — не уточняется.

Сообщение также указывает на недостатки зимнего содержания дороги. Проезжая часть сужена, на дороге имелись препятствия затрудняющие движение транспортных средств.

Текст: Аркадий Кимеев.

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