Авто
Кузбасс
В Новокузнецке водитель Toyota без прав столкнулся с Honda, погибла четырёхлетняя девочка

В Новокузнецке водитель Toyota без прав столкнулся с Honda, погибла четырёхлетняя девочка

У водителя Toyota были признаки опьянения.

21 июня в Новокузнецке в 21:00 на Байдаевском шоссе произошло смертельное ДТП. Как рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса, около 21:00 столкнулись Toyota Mark II и Honda CR-V.

«По предварительным данным, 27-летний водитель, управляя Toyota Mark II, при обгоне не выдержал необходимый боковой интервал и допустил столкновение с попутным автомобилем Honda CR-V. После этого машина Mark II наехала на бордюрный камень, а Honda – на опору освещения», – пояснил собеседник издания.

В результате ДТП на месте погибла четырёхлетняя пассажирка Honda. Ребёнок находился на заднем пассажирском сиденье с левой стороны в бустере. 76-летнюю пассажирку с различными травмами госпитализировали.

Установлено, что водитель Mark II не имеет права управления. Также у него были признаки опьянения. За данное ДТП мужчине, который управлял Toyota, грозит уголовная ответственность.

ГИБДД Кемеровской области в очередной раз напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения и лицам, не имеющим водительского удостоверения. Правоохранители призывают тех, кто заметил на дороге нетрезвого автомобилиста, сообщить об этом в дежурную часть УГИБДД по телефонам: 8 (3842) 38-07-11 и 38-07-42.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Гид

Толкай и катись: рейтинг площадок для катания в Кемерове

Сибдепо выбрал лучшие площадки для катания в городе
Гид

Детализация-2017: что ждёт кемеровчан на фестивале уличного искусства

24 июня в Кемерове пройдёт фестиваль уличного искусства «Детализация»
Квартира недели

«Квартал дружбы»: всё, что нужно знать о новом микрорайоне Кемерова

В Кемерове началось строительство нового микрорайона «Квартал Дружбы» на Южном
Фоторепортажи

«Город 312» в регионе 42: как кемеровчане праздновали День города

Большой фоторепортаж с празднования Дня города

Сегодня в Кемерове

Популярное