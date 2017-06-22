В Новокузнецке водитель Toyota без прав столкнулся с Honda, погибла четырёхлетняя девочка

21 июня в Новокузнецке в 21:00 на Байдаевском шоссе произошло смертельное ДТП. Как рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса, около 21:00 столкнулись Toyota Mark II и Honda CR-V.

«По предварительным данным, 27-летний водитель, управляя Toyota Mark II, при обгоне не выдержал необходимый боковой интервал и допустил столкновение с попутным автомобилем Honda CR-V. После этого машина Mark II наехала на бордюрный камень, а Honda – на опору освещения», – пояснил собеседник издания.

В результате ДТП на месте погибла четырёхлетняя пассажирка Honda. Ребёнок находился на заднем пассажирском сиденье с левой стороны в бустере. 76-летнюю пассажирку с различными травмами госпитализировали.

Установлено, что водитель Mark II не имеет права управления. Также у него были признаки опьянения. За данное ДТП мужчине, который управлял Toyota, грозит уголовная ответственность.

ГИБДД Кемеровской области в очередной раз напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения и лицам, не имеющим водительского удостоверения. Правоохранители призывают тех, кто заметил на дороге нетрезвого автомобилиста, сообщить об этом в дежурную часть УГИБДД по телефонам: 8 (3842) 38-07-11 и 38-07-42.