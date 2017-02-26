В Новокузнецке водитель Toyota насмерть сбил идущего по дороге мужчину

25 февраля в Новокузнецке водитель Toyota Vitz насмерть сбил мужчину. ДТП произошло на улице Зорге в 6:10. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.

Предварительно установлено, что автомобилист ехал со стороны пр. Шахтёров в сторону Кузнецкого шоссе. Он совершил наезд и смертельно травмировал пешехода, который шёл по дороге навстречу движению транспортных средств.

При оформлении ДТП правоохранители зафиксировали недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети. Также на месте происшествия отсутствовали тротуар и освещение.

Пешеходов просят переходить дорогу в установленных местах. Жителям области рекомендуют убедиться в собственной безопасности перед выходом на проезжую часть. Также кузбассовцам советуют прикреплять к верхней одежде световозвращающие элементы в тёмное время суток.