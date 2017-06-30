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Кузбасс
В Новокузнецке водитель Toyota насмерть сбил велосипедистку на «зебре»

В Новокузнецке на «зебре» водитель Toyota насмерть сбил велосипедистку

Авария унесла жизнь 24-летней девушки.

Страшная авария, унесшая жизнь 24-летней девушки, произошла в южной столице Кузбасса. На улице Покрышкина водитель Toyota Corolla Spacio насмерть сбил велосипедистку на нерегулируемом пешеходном переходе.

«По предварительным данным, девушка пересекала «зебру», не спешившись с двухколесного транспорта», — сообщили Сибдепо в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

Велосипедистка в результате ДТП скончалась, 69-летний водитель авто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка. ГИБДД призывает участников дорожного движения к внимательности и осторожности на проезжей части.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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