В Новокузнецке на «зебре» водитель Toyota насмерть сбил велосипедистку

Страшная авария, унесшая жизнь 24-летней девушки, произошла в южной столице Кузбасса. На улице Покрышкина водитель Toyota Corolla Spacio насмерть сбил велосипедистку на нерегулируемом пешеходном переходе.

«По предварительным данным, девушка пересекала «зебру», не спешившись с двухколесного транспорта», — сообщили Сибдепо в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

Велосипедистка в результате ДТП скончалась, 69-летний водитель авто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка. ГИБДД призывает участников дорожного движения к внимательности и осторожности на проезжей части.