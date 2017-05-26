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В Новокузнецке водителя «Газели» лишили прав в рамках акции «Мобильный патруль»

В Новокузнецке водителя «Газели» лишили прав в рамках акции «Мобильный патруль»

24-летний мужчина совершил правонарушение на Кузнецком мосту.

В Новокузнецке водителя «Газели» лишили прав в рамках акции «Мобильный патруль». Видео правоохранителям прислал очевидец, видеорегистратор которого запечатлел правонарушение на Кузнецком мосту.

«Водитель «Газели» совершал опасные манёвры, в том числе неоднократное перестроение из ряда в ряд без использования сигналов поворота, обгон по трамвайным путям встречного направления, выезд на полосу встречного движения через сплошную линию разметки», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники ГИБДД установили личность автомобилиста. Им оказался 24-летний местный житель. Тогда стало известно, что полгода назад за выезд на встречную полосу его уже штрафовали на 5 000 рублей. В итоге суд назначил мужчине наказание в виде лишения прав сроком на один год.

За историю «Мобильного патруля» это максимальное наказание, назначенное нарушителю.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / mobpatrol42.
Фото: youtube.com / mobpatrol42.

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