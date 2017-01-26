Новости
Кузбасс

В Новокузнецке все школы закрыли на карантин

Причиной временного закрытия образовательных учреждений стала эпидемия гриппа и ОРВИ.

В Новокузнецке все школы закрыли на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Образовательные учреждения не будут работать с 27 января по 5 февраля, сообщили в пресс-службе администрации южной столицы Кузбасса.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по городу Новокузнецку и Новокузнецкому району, в образовательных учреждениях города введены ограничительные мероприятия, несмотря на то, что количество заболевших детей не превышает 11 %, а карантин вводится при 20 %», —  прокомментировала начальник организационно-правового отдела комитета образования и науки Татьяна Дорошина.

Она добавила, что такая превентивная мера в прошлом году позволила приостановить рост числа заболевших среди детей.

Напомним, что на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ закрыты все школы в Кемерове, а также некоторые образовательные учреждения в других городах области.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

«Три икса: мировое господство»: аттракцион дядюшки Дизеля

Как возрождали карьеру самого безбашенного агента Голливуда
Квартира недели

«Персональная Италия» в Кемерове за 16 миллионов

Цена престижа и европейского дизайна
Чтиво

9 важных вопросов об уборке снега в Кемерове

Почему на вашу улицу поздно добираются уборщики, как меняется их работа во время аномальных снегопадов, куда увозят убранный снег?
Новости-суровости

Новости-суровости: неделя победителей

Самые трэшовые новости недели

Сегодня в Кемерове

Популярное