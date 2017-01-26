В Новокузнецке все школы закрыли на карантин
Причиной временного закрытия образовательных учреждений стала эпидемия гриппа и ОРВИ.
В Новокузнецке все школы закрыли на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Образовательные учреждения не будут работать с 27 января по 5 февраля, сообщили в пресс-службе администрации южной столицы Кузбасса.
«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по городу Новокузнецку и Новокузнецкому району, в образовательных учреждениях города введены ограничительные мероприятия, несмотря на то, что количество заболевших детей не превышает 11 %, а карантин вводится при 20 %», — прокомментировал
а начальник организационно-п равового отдела комитета образования и науки Татьяна Дорошина.
Она добавила, что такая превентивная мера в прошлом году позволила приостановить рост числа заболевших среди детей.
Напомним, что на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ закрыты все школы в Кемерове, а также некоторые образовательные учреждения в других городах области.