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В Новокузнецке выберут «Мисс Кузбасс 2017»

В Новокузнецке выберут «Мисс Кузбасс 2017»

Претендентки начнут сражаться за корону главной красавицы уже в понедельник.

В Новокузнецке стартовал конкурс «Мисс Кузбасс 2017». В этом году из 120 конкурсанток жюри выбрали для участия в конкурсе только 17 девушек.

«В этом году среди участниц конкурса представительницы Новокузнецка и Кемерова, Осинников и Мысков, Прокопьевска и Междуреченска. Более 90 потенциальных участниц прислали свои анкеты и фотографии на почту, в Instagram и «ВКонтакте», еще более двадцати девушек пришли непосредственно на кастинг», — рассказала организатор конкурса «Мисс Кузбасс» Анастасия Полищук.

Для девушек подготовлена обширная программа, включающая светские выходы и фотосессии. Главная красавица Кузбасса отправится защищать честь региона на конкурсе «Мисс Россия»

Текст: Карина Миллер.
Фото: pxhere.com.

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