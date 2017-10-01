В Новокузнецке выберут «Мисс Кузбасс 2017»

Претендентки начнут сражаться за корону главной красавицы уже в понедельник.

В Новокузнецке стартовал конкурс «Мисс Кузбасс 2017». В этом году из 120 конкурсанток жюри выбрали для участия в конкурсе только 17 девушек.

«В этом году среди участниц конкурса представительницы Новокузнецка и Кемерова, Осинников и Мысков, Прокопьевска и Междуреченска. Более 90 потенциальных участниц прислали свои анкеты и фотографии на почту, в Instagram и «ВКонтакте», еще более двадцати девушек пришли непосредственно на кастинг», — рассказала организатор конкурса «Мисс Кузбасс» Анастасия Полищук.

Для девушек подготовлена обширная программа, включающая светские выходы и фотосессии. Главная красавица Кузбасса отправится защищать честь региона на конкурсе «Мисс Россия»