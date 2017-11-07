В Новокузнецке за день сбили троих пешеходов

В двух случаях аварии произошли на пешеходном переходе.

В понедельник, 6 ноября, в Новокузнецке три автомобилиста сбили прохожих. Аварии произошли в разных районах города. В двух из трёх случаях ДТП случились на пешеходном переходе, говорится в аварийной сводке на сайте Госавтоинспекции РФ.

В 10:20 на улице Димитрова, 20 водитель Toyota RAV4 сбил мужчину, который перебегал через дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. В результате аварии пешеход травмировался.

В 16:00 на улице Ленина, 31а водитель Honda Civic травмировал женщину, двигаясь задним ходом. Известно, что авария произошла на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая в этот момент переходила через дорогу.

В 21:40 на проспекте Кузнецкстроевском, 18 водитель Mitsubishi Lancer нарушил ПДД и совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии горожанка получила травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кузбассовцев просят помнить о собственной безопасности и пересекать проезжую часть только по зебре и в том случае, когда уверены, что водители вас заметили и уступили дорогу. Автомобилистов просят сбавлять скорость при приближении к пешеходным переходам.