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В Новокузнецке задержали инструктора автошколы, похищавшего колёса

В Новокузнецке задержали инструктора автошколы, похищавшего колёса

В отношении 23-летнего молодого человека возбудили восемь уголовных дел.

В южной столице Кузбасса полицейские задержали 23-летнего инструктора автошколы, похищавшего колёса.

В июле 2017 года во время обучения кандидатов в водители злоумышленник высматривал на парковках авто без сигнализации. Позднее новокузнечанин приезжал в те места на учебном автомобиле, снимал с машин колёса и уезжал. Похищенное молодой человек сдавал в шиномонтажную мастерскую в среднем за пять тысяч рублей. Установлена причастность кузбассовца как минимум к восьми таким кражам.

«Все кражи инструктор совершал в дневное время, — рассказали Сибдепо в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Бывало, что он похищал не только колёса. Так, из одной машины он забрал бензопилу, из другой – домкрат и набор автомобильных инструментов. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила около 100 тысяч рублей».

Кражи колёс обернулись для новокузнечанина восемью уголовными делами. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Большая часть похищенных колёс возвращена владельцам.

Добавим, что житель южной столицы Кузбасса попадает в поле зрения правоохранителей не впервые. Ранее молодого человека уже судили за кражу.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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