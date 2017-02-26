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В Новокузнецке задержали мужчину, расстрелявшего конкурсного управляющего МП «ССК»

В Новокузнецке задержали мужчину, расстрелявшего конкурсного управляющего МП «ССК»

Задержанный 29-летний новокузнечанин ранее не был судим.

В Новокузнецке задержали мужчину, расстрелявшего конкурсного управляющего МП «ССК» Олега Фокина. Напомним, сигнал о нападении на жителя южной столицы Кузбасса поступил в полицию 22 февраля. После стрельбы пострадавшего госпитализировали, а злоумышленник скрылся.

Как рассказал Сибдепо осведомлённый источник, задержанный 29-летний новокузнечанин ранее не был судим.

«В его жилище сотрудники полиции изъяли револьвер системы «наган», из которого предположительно был произведён выстрел. Задержанный пояснил, что пистолет нашёл 12 лет назад. Злоумышленник совершил нападение на новокузнечанина с целью ограбления, однако после активного сопротивления выстрелил в потерпевшего и скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении мужчины правоохранители возбудили два уголовных дела («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Разбой»). В соответствии с санкциями статей максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы. На период следствия новокузнечанина заключили под стражу.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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