В Новокузнецке задержали подозреваемого в убийстве 12-летней Виктории Реймер

Тело девочки пока не найдено, но в доме злоумышленника обнаружили следы её крови.

В южной столице Кузбасса задержали подозреваемого в убийстве 12-летней Виктории Реймер. Об этом Сибдепо сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские опросили несколько сотен человек и получили информацию о возможной причастности к преступлению 40-летнего новокузнечанина. В частном доме мужчины следователи-криминалисты провели обыск и с помощью современной техники нашли следы крови. Оперативно проведённый анализ ДНК показал, что кровь принадлежит Виктории Реймер. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, с ним сейчас работают следователи.

«Кроме того, в ходе поисковых мероприятий обнаружено место, где предположительно, может находиться тело 12-летнего ребенка. Это вентиляционный штрек, который расположен на окраине одного из районов города Новокузнецка. В связи с труднодоступностью места следователи вместе с сотрудниками полиции и МЧС организуют технические мероприятия по его исследованию», — сообщили Сибдепо в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Напомним, девочка пропала вечером 26 января. В течение нескольких дней её искали следователи, полиция, служащие внутренних войск, волонтёры. Кроме того, в южную столицу Кузбасса прибыли специалисты Главного управления криминалистики СК РФ и сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД России.

Во время поисков были опрошены водитель и кондуктор автобуса, возможные свидетели преступления: таксисты, водители. Специалисты также осмотрели 41 дом, проверили чердаки, подвалы, провели допросы.

В рамках расследования назначены ряд экспертиз, в том числе генотипоскопическая и судебно-медицинская. Правоохранители установят причины и условия произошедшего. Отметим, что сейчас ведётся усиленная работа по выяснению всех обстоятельств случившегося. Более подробная официальная информация будет позже.