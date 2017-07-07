В Новокузнецке задержали подозреваемого в убийстве без вести пропавшей девушки

25-летнего жителя южной столицы Кузбасса задержали по подозрению в убийстве без вести пропавшей Алеси Симахиной.

27-летняя новокузнечанка перестала выходить на связь 5 июля. На следующий день тело девушки нашли в квартире её знакомого. Мужчину задержали на месте преступления. Злоумышленник рассказал правоохранителям, что распивал спиртные напитки вместе с Симахиной.

«Встреча закончилась тем, что молодой человек несколько раз ударил девушку молотком по голове. От полученных повреждений она скончалась на месте. С целью скрыть следы совершенного преступления мужчина решил упаковать тело в пакет», — сообщили в областном Следственном комитете.

О местонахождении Симахиной правоохранители узнали в ходе отработки заявления о её пропаже. Соседи злоумышленника рассказали о том, что из его квартиры были слышны крики. Кузбассовец не открыл полицейским, тогда специалисты приняли решение попасть к нему домой через окно. Отметим, что квартира жителя города находится на четвёртом этаже.

Как рассказала Сибдепо представитель пресс-службы регионального СУ СК РФ Ирина Мазеева, сейчас с задержанным работают следователи. Устанавливаются мотивы. Выясняется, в каких отношениях были злоумышленник и его жертва. Решается вопрос о предъявлении кузбассовцу обвинения и его заключении под стражу. Позже будет проведена экспертиза, которая покажет, является ли житель южной столицы Кузбасса вменяемым. Точную причину смерти Симахиной установят в ходе расследования уголовного дела.

Источник, близкий к ситуации, сообщил изданию, что тело погибшей расчленено.