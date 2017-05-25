В Новокузнецке задержали водителя Lexus, сбившего двух школьниц и уехавшего с места аварии

В южной столице Кузбасса задержали водителя Lexus RX, сбившего двух 17-летних школьниц и покинувшего место ДТП.

Напомним, авария произошла 23 мая на улице Дружбы. Автомобилист сбил девочек на нерегулируемом пешеходном переходе и уехал.

Как рассказали Сибдепо в пресс-службе областного ГУ МВД, пострадавшие отделались ушибами. Подростки рассказали полицейским, что перед переходом дороги осмотрелись по сторонам. Увидев, что никакой опасности нет, девочки начали движение.

«Когда школьницы находились еще на «зебре», один из автомобилей начал движение и, совершив наезд на них, скрылся с места ДТП. Пострадавшие запомнили, что нарушитель был на джипе черного цвета», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД просмотрели записи с камер видеонаблюдения и поняли, что к ДТП причастен чёрный Lexus.

24 мая правоохранители задержали 31-летнего автомобилиста. Оказалось, что ранее он попался на пьяной езде и на момент происшествия был лишён водительских прав. Новокузнечанин рассказал полицейским, что после ДТП поинтересовался самочувствием девочек. Услышав, что с ними всё в порядке и что претензий к нему нет, кузбассовец уехал.

В отношении водителя составили несколько административных протоколов. По решению мирового судьи, за оставление места ДТП нарушителя лишили прав еще на год. Также жителя южной столицы Кузбасса отштрафовали более чем на 30 тысяч рублей.

Инспекторы ГИБДД напоминают водителям, что при ДТП нужно остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. При наличии пострадавших нужно оказать им помощь, предварительно вызвав врачей и полицейских.