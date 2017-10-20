В Новокузнецке задержан подозреваемый в серийных нападениях на женщин

В Новокузнецке задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в Новоильинском районе.

На протяжении нескольких дней в полицию Новокузнецка обращались женщины, ставшие жертвами нападений. По их описанию, мужчина своё лицо наполовину скрывал за «ковбойским» красным платком и, угрожая ножом, требовал отдать ему деньги и ценные вещи.

«У одной горожанки он похитил 2 600 рублей, другая в результате преступления лишилась 2 000 рублей и банковских карт с пин-кодами. Последнее, третье нападение, произошло в кабине лифта многоэтажного дома. Однако здесь потерпевшая сумела дать отпор нападавшему, и он скрылся, не доведя преступный замысел до конца», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В результате мужчина был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 22-летний цыган, ранее судимый за разбой, грабеж и изнасилование. В Новокузнецк он приехал после освобождения из мест лишения свободы и проживал на квартире у сестры. Теперь мужчина может вновь сесть за решетку, но уже на 10 лет.

В настоящее время полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям и призывают граждан, которые стали его жертвами, обращаться в ближайшее отделение полиции.