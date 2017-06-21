В Новокузнецке заработал автокинотеатр

Первый показ фильма в этом сезоне запланирован на 21 июня 2017 года.

В среду, 21 июня, в 23:00 в Новокузнецке на улице Волоколамской, 80 состоится первый показ этого сезона в автокинотеатре. Сегодня новокузнечане и гости южной столицы Кузбасса смогут посмотреть «Форсаж 8».

Завтра, 22 июня, в 23:00 в автокинотеатре будут показывать фильм ужасов «Прочь», а в пятницу, 23 июня, — боевик «Великая стена».

«Стоимость билета в автокинотеатр остаётся на уровне прошлого года — 250 рублей с автомобиля. Всего у нас 33 парковочных места, а показы фильмов идут в любую погоду, кроме урагана», — рассказали Сибдепо в кинотеатре «Киноpark».

Если в пятницу после 1:00 на парковке возле кинотеатра будет хотя бы два автомобиля, зрители смогут сами выбрать фильм для просмотра.