Происшествия
Кузбасс
В Новокузнецке женщина упала с балкона пятого этажа и погибла

В Новокузнецке женщина упала с балкона пятого этажа и погибла

ЧП произошло 6 октября, однако известно об этом стало только сегодня.

В Новокузнецке по улице Ярославской с балкона пятого этажа одного из многоэтажных домов упала 53-летняя женщина. Происшествие случилось 6 октября около 15:00, однако известно об этом стало только 8 октября.

«От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. По одной из версий, женщина совершила самоубийство», — рассказал Сибдепо осведомлённый источник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://commons.wikimedia.org

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