В Новокузнецке жильцы многоэтажки полгода соседствовали с умершим мужчиной

В Новокузнецке в одной из квартир многоэтажного дома №85 по улице Косыгина пролежало тело умершего мужчины. Соседи неоднократно жаловались в управляющую компанию на специфический запах в подъезде и просили взломать дверь в одну из квартир, но получали отказ, сообщает телеканал ТВН.

По словам жильцом этой многоэтажки, больше всего от трупного запаха страдала соседка смежной квартиры с покойным мужчиной. Лишь в апреле 2017 года сотрудники МЧС вскрыли дверь в квартиру и на кухне нашли скелетированные останки мужчины.

По данным телеканала, тело хозяина квартиры вывезли, но само жильё не очистили и не продезинфицировали.