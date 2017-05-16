В Новокузнецке житель Санкт-Петербурга убил 7-летнего сына и его мать

В Новокузнецке жителю Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве двух человек, в том числе малолетнего ребёнка. Тела женщины и её семилетнего сына с множественными ножевыми ранениями обнаружила соседка и сообщила об этом в полицию.

Сотрудники МВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий узнали, что подозреваемый уехал на автобусе в Новосибирск. Впоследствии правоохранители задержали там мужчину, после чего доставили в Новокузнецк.

«Задержанный оказался жителем Санкт-Петербурга, бывшим сожителем потерпевшей. На его одежде обнаружены следы крови, также у мужчины изъяты ноутбук и телефон, пропавшие из квартиры потерпевших», – рассказали в пресс-службе областного Следкома.

Мужчина пояснил следователям, что он конфликтовал с экс-возлюбленной и не хотел платить ей алименты. Поэтому он и приехал в Кузбасс, чтобы решить эту проблему. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.