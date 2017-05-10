В новокузнецкой администрации появилось новое управление

В администрации южной столицы Кузбассе появилось новое управление информационной политики. По данным пресс-службы ведомства, данный отдел будет эффективнее предоставлять населению сведения о деятельности городской администрации. Также на новой площадке новокузнечане смогут оставлять отзывы, а это поможет сформировать объективное мнение горожан о работе местной власти.

«Новое управление функционирует уже несколько дней. Два отдела соединили в один для того, чтобы было тесное взаимодействие по техническим вопросам и по наполнению. На городском сайте поменялся не только дизайн, но и платформа, а также появились новые вкладки для горожан», — рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Новокузнецка.

По словам собеседницы онлайн-журнала, ни расширение, ни сокращение штата из-за слияния двух отделов не планируется. Работу управления будет координировать лично мэр города Сергей Кузнецов.