В новокузнецкой квартире с 25 кошками обнаружили многократное превышение ПДК аммиака

Сейчас эксперты готовят полное заключение по жилью, из которого в подъезд дома проникает неприятный запах.

Эксперты озвучили первые результаты анализов проб воздуха, которые были взяты в квартире с 25 кошками. Напомним, соседей хозяйки жилья с животными возмутил неприятный запах в подъезде. В итоге к ней пришли приставы с представителями санэпидемстанции.

«Установлено, что содержание аммиака в воздухе превышало предельно допустимую концентрацию в 7,5 – 8 раз. Итоговое заключение будет готово позже», – рассказали Сибдепо в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

В зависимости от результатов экспертизы станет известна дальнейшая судьба женщины, проживающей со своими питомцами в квартире по договору социального найма.