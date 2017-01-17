В новокузнецком бассейне утонул 12-летний ребёнок

В Новокузнецке 12-летний мальчик утонул в бассейне одного из спортзалов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека»).

Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, ребёнок погиб 14 января. В тот день в спортзале трое местных жителей и их несовершеннолетние сыновья сначала занимались игровыми видами спорта, а потом отправились в бассейн. В какой-то момент взрослые ушли в комнату отдыха, оставив детей в воде. Вскоре один из них сообщил взрослым, что 12-летний мальчик, находящийся в воде, не подаёт признаков жизни. Мужчины достали ребенка из бассейна, вызвали «скорую» и приступили к оказанию первой помощи.

«Своевременной и квалифицированной помощи от персонала спортивного зала они так и не дождались. Прибывшие на место медики после комплекса реанимационных мероприятий констатировали смерть мальчика», — сообщили в пресс-службе.

В рамках расследования уголовного дела специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, правоохранители выяснят, на каких основаниях администрация спортзала эксплуатировала бассейн, а также установят квалификацию инструкторов, спасателей и иного персонала учреждения.