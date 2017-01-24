Происшествия
Кузбасс

В Новокузнецком детском саду произошло задымление

Из здания дошкольного учреждения эвакуировали воспитанников и персонал.

Во вторник, 24 января, в 14:15 из здания детского сада №177 эвакуировали 75 человек, в том числе воспитанников из-за задымления в кабинете на первом этаже. Детей перевели в отдельно стоящее здание на территории учреждения.

«Благодаря ранее отработанным навыкам по эвакуации воспитанников в экстренных случаях, негативных последствий удалось избежать. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время помещения детского сада проветриваются, решается вопрос о размещении воспитанников в Доме детского творчества № 2», – рассказали в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Также в городской администрации сообщили, что мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поручил провести внеплановые проверки во всех дошкольных учреждениях, расположенных в черте города.

По данным ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, в ликвидации пожара участвовали 15 человек и четыре единицы спецтехники. В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Квартира недели

«Персональная Италия» в Кемерове за 16 миллионов

Цена престижа и европейского дизайна
Репортаж из соцсетей

Сексуальные фото кузбассовцев с крещенских купаний

Что может быть экзотичнее разгорячённых полуобнажённых тел, когда вокруг снега, казаки в тулупах и прорубь с ледяной водицей
Кинопрокат

«Три икса: мировое господство»: аттракцион дядюшки Дизеля

Как возрождали карьеру самого безбашенного агента Голливуда
Новости-суровости

Новости-суровости: неделя красивых слов

Самые трэшовые новости недели

Сегодня в Кемерове

Популярное