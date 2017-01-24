В Новокузнецком детском саду произошло задымление

Во вторник, 24 января, в 14:15 из здания детского сада №177 эвакуировали 75 человек, в том числе воспитанников из-за задымления в кабинете на первом этаже. Детей перевели в отдельно стоящее здание на территории учреждения.

«Благодаря ранее отработанным навыкам по эвакуации воспитанников в экстренных случаях, негативных последствий удалось избежать. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время помещения детского сада проветриваются, решается вопрос о размещении воспитанников в Доме детского творчества № 2», – рассказали в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Также в городской администрации сообщили, что мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поручил провести внеплановые проверки во всех дошкольных учреждениях, расположенных в черте города.

По данным ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, в ликвидации пожара участвовали 15 человек и четыре единицы спецтехники. В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются.