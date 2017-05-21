В новокузнецком Дворце спорта появится видеокуб
Информационное табло будет состоять из четырёх экранов, каждый из которых размером 3 на 4 метра.
В новокузнецком Дворце спорта появится видеокуб. Договор о поставке устройства уже подписан ХК «Металлург» и компанией из Казани. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба южной столицы Кузбасса.
Информационное табло будет состоять из четырёх экранов, каждый из которых размером 3 на 4 метра.
«Возможности новой системы позволят воспроизводить различные медиафайлы — видео, графику, статичные изображения, трансляции с видеокамер», – сказал главный инженер новокузнецкого хоккейного клуба Владимир Леонтьев.
Также во время подготовки к новому сезону специалисты модернизируют системы безопасности и антитеррористической защищенности домашней арены «Металлурга».