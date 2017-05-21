Спорт
Кузбасс
В новокузнецком Дворце спорта появится видеокуб

В новокузнецком Дворце спорта появится видеокуб

Информационное табло будет состоять из четырёх экранов, каждый из которых размером 3 на 4 метра.

В новокузнецком Дворце спорта появится видеокуб. Договор о поставке устройства уже подписан ХК «Металлург» и компанией из Казани. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба южной столицы Кузбасса.

Информационное табло будет состоять из четырёх экранов, каждый из которых размером 3 на 4 метра.

«Возможности новой системы позволят воспроизводить различные медиафайлы — видео, графику, статичные изображения, трансляции с видеокамер», – сказал главный инженер новокузнецкого хоккейного клуба Владимир Леонтьев.

Также во время подготовки к новому сезону специалисты модернизируют системы безопасности и антитеррористической защищенности домашней арены «Металлурга».

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: http://avtel.ru/

Комментарии

Рекомендуем

Тест

Царская сажень, шкалик и русская доля: тест на знание мер и весов

Как вы разбираетесь в системах мер и весов?
Кинопрокат

Рецензия на фильм «Чужой: Завет»

Легендарная франшиза лихо зашла на новый круг!
Чтиво

Size plus против 90-60-90: нетипичная «МедиаКраса–2017»

Фоторепортаж с финала конкурса красоты
Чтиво

Кузбассовцы станут «Поколением М»

Кузбасс присоединился к масштабному национальному проекту, который помогает развивать детское творчество

Сегодня в Кемерове

Популярное