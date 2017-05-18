В новокузнецком кинотеатре покажут спектакль с Дэниэлом Редклиффом

Показ спектакля «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» пройдёт в рамках проекта TheatreHD.

20 и 23 мая в новокузнецком кинотеатре «Формула кино IMAX» пройдут показы двух спектаклей со знаменитыми актёрами в рамках проекта TheatreHD.

В субботу, 20 мая, зрители смогут посмотреть оперу «Евгений Онегин». Партию Татьяны исполнит оперная дива Анна Нетребко, которая вернулась на сцену нью-йоркского театра «Метрополитен Опера».

Партнерами Нетребко в этом спектакле стал шведский баритон Петер Маттеи, исполняющий партию Онегина, Алексей Долгов (Ленский) и Елена Максимова (Ольга).

Спектакль покажут в кинотеатрах по всему миру, в том числе и в 40 российских городах.

А во вторник, 23 мая, новокузнечане смогут посмотреть комедию лондонского театра The Old Vic «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» по пьесе британского драматурга Тома Стоппарда. Главную роль в постановке исполнил Дэниэл Редклифф.

Сюжет спектакля развивается вокруг двух второстепенных персонажей трагедии Шекспира «Гамлет», Розенкранц и Гильденстерн. Они пытаются постичь смысл происходящего, пока вокруг них развиваются знакомые зрителю события. Партнёром Рэдклиффа по сцене стал Джоршуа МакГуайр.

Стоимость билетов на «Театр в кино» составляет 450-600 рублей.

Напомним, проект TheatreHD – это трансляции на экранах кинотеатров постановок Королевского Национального театра (Лондон), Шекспировского театра «Глобус» (Лондон), Королевской Шекспировской компании (Стратфорд-на-Эйвоне), Метрополитен Опера (Нью-Йорк), Большого театра (Москва) и других театров мира, а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».

Формат «театр в кино» позволяет зрителям увидеть самые популярные и лучшие спектакли, не покидая родной город. Также кинопоказ в формате HD дает возможность рассмотреть все мелкие детали, которые может не увидеть зритель в театре.