В Новокузнецком районе мужчина погиб при опрокидывании квадроцикла

4 июня в посёлке Металлургов Новокузнецкого района произошло смертельное ДТП. 31-летний водитель незарегистрированного квадроцикла ехал по обочине дороги, не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.

Как рассказали в ГИБДД «Правоохранительному порталу Кузбасса», от полученных травм водитель скончался на месте ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у него не было соответствующих прав.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.