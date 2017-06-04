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Кузбасс
В Новокузнецком районе мужчина погиб при опрокидывании квадроцикла

В Новокузнецком районе мужчина погиб при опрокидывании квадроцикла

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.

4 июня в посёлке Металлургов Новокузнецкого района произошло смертельное ДТП. 31-летний водитель незарегистрированного квадроцикла ехал по обочине дороги, не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.

Как рассказали в ГИБДД «Правоохранительному порталу Кузбасса», от полученных травм водитель скончался на месте ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у него не было соответствующих прав.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Правоохранительный портал Кузбасса.

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