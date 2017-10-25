В Новокузнецком районе строительство турбазы привело к подтоплению домов

В Новокузнецком районе предприниматель организовал строительство турбазы около посёлка Осиновое Плёсо. В ходе работ была отсыпана дамба. Она нарушила обычное течение воды в протоках, что привело к подтоплениям жилых домов. Также бизнесмен установил ограждение возле водоёма, которое ограничило доступ граждан к воде.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, проверку строительства базы отдыха провели сотрудники областного департамента природных ресурсов и экологии. Они нашли нарушения природоохранного законодательства. Оказывается, строительные работы проводились с изменением дна и берегов водоёма без разрешительной документации.

«У протоки реки Верхняя Терсь очень сложное русло. Прежде чем разрешить там строительство, нужно внимательно изучить строение реки и просчитать все риски», – отметил начальник департамента Сергей Высоцкий.

В итоге предпринимателя оштрафовали. Его обязали убрать дамбу и освободить течение. Также кузбассовец должен перенести ограждение водоёма, которое по закону должно располагаться на расстоянии 20 м от берега.