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Кузбасс
В сквере вандалы похитили секции резной чугунной беседки на 250 тысяч рублей

В новокузнецком сквере вандалы похитили секции чугунной беседки на 250 тысяч рублей

Сейчас злоумышленников разыскивают сотрудники полиции.

В новокузнецком сквере святой Варвары вандалы срезали и похитили три секции резной чугунной беседки. Сумма причинённого ущерба составляет 250 тысяч рублей.

Как рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации южной столицы Кузбасса, этот случай произошёл на прошлой неделе. Сейчас злоумышленников разыскивают сотрудники полиции.

Мэрия города обращается к горожанам, располагающим любой информацией о случившемся, рассказать об этом правоохранителям по номеру телефона: 8 (3843) 31-15-15.

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области Сибдепо рассказали, что по факту происшествия проводится проверка. По её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.

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