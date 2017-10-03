В новокузнецком сквере вандалы похитили секции чугунной беседки на 250 тысяч рублей

В новокузнецком сквере святой Варвары вандалы срезали и похитили три секции резной чугунной беседки. Сумма причинённого ущерба составляет 250 тысяч рублей.

Как рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации южной столицы Кузбасса, этот случай произошёл на прошлой неделе. Сейчас злоумышленников разыскивают сотрудники полиции.

Мэрия города обращается к горожанам, располагающим любой информацией о случившемся, рассказать об этом правоохранителям по номеру телефона: 8 (3843) 31-15-15.

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области Сибдепо рассказали, что по факту происшествия проводится проверка. По её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.