В новокузнецком суде допросили свидетелей по делу о хищении более 4 млрд рублей

29 сентября в Центральном районном суде Новокузнецка состоялось заседание по уголовному делу по обвинению экс-директора Новокузнецкого муниципального банка в хищении более четырёх млрд рублей. Свидетели обвинения ответили на вопросы обвинителя и защитников.

«В июле 2017 года в суде было рассмотрено ходатайство Альфа-Банка о снятии ареста, наложенного на здание «Сити-Молла» во время предварительного следствия. Ходатайство было мотивировано тем, что в настоящее время по решению суда кредитный договор, заключенный с Альфа-Банком для строительства «Сити-Молла», расторгнут», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

Тогда суд отклонил данное ходатайство из-за того, что необходимость в аресте ещё была. Ущерб по делу не был возмещён, а исковые требования потерпевших не были рассмотрены.

В сентябре Кемеровский областной суд оставил постановление суда без изменения, жалобы – без удовлетворения.

Напомним, Александра Павлова обвиняют в растрате 4 млрд рублей и злоупотреблении полномочиями. Ранее обвиняемый подписал документы о том, что банк поможет ЗАО СК «Южкузбасстрой» в погашении кредитов, если компания не справится самостоятельно, но по действующему в России закону, банк не мог давать такие гарантии.

В счёт возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемого, в том числе и принадлежащий его семье ТРЦ «Сити-Молл».