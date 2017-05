В новом клипе The Prodigy показали Новосибирск и Екатеринбург

Британская группа The Prodigy опубликовала на своём YouTube-канале видеоклип на песню Their Law. В кадре есть виды Новосибирска и Екатеринбурга.

Как сообщает Lenta.ru, в ролике звучит концертная версия, записанная на выступлении группы в России осенью 2016 года.

Видео вместило в себя кадры из городов нашей страны. Туда попали виды новосибирского оперного театра и театра «Глобус», а также стена, посвящённая легендарной группе The Beatles, и плотина Городского пруда на реке Исеть в Екатеринбурге.

По информации издания, альбомная версия Their Law стала частью пластинки Music for the Jilted Generation (1994 год).