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В новом клипе The Prodigy показали Новосибирск и Екатеринбург

В новом клипе The Prodigy показали Новосибирск и Екатеринбург

В частности, в кадр попали новосибирские Оперный театр и театр «Глобус».

Британская группа The Prodigy опубликовала на своём YouTube-канале видеоклип на песню Their Law. В кадре есть виды Новосибирска и Екатеринбурга.

Как сообщает Lenta.ru, в ролике звучит концертная версия, записанная на выступлении группы в России осенью 2016 года.

Видео вместило в себя кадры из городов нашей страны. Туда попали виды новосибирского оперного театра и театра «Глобус», а также стена, посвящённая легендарной группе The Beatles, и плотина Городского пруда на реке Исеть в Екатеринбурге.

По информации издания, альбомная версия Their Law стала частью пластинки Music for the Jilted Generation (1994 год).

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: https://www.youtube.com/
Фото: https://www.youtube.com/

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