В Новосибирске машина скорой помощи перевернулась вместе с пациентом

Известно, что один из медиков получил ушиб позвоночника.

В ночь с субботы на воскресенье, 22 января, в Новосибирске перевернулась машина скорой помощи, внутри которой находился пациент. Авария произошла на Мочищенском шоссе из-за того, что один из автомобилистов не уступил дорогу специализированной машине с включёнными проблёскивающими маячками и сиреной, сообщают «Новосибирские новости».

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Известно, что водитель скорой помощи пытался уйти от столкновения, но в итоге машина перевернулась. Обратно на колёса её поставили спасатели.

Известно, что в результате аварии никто не погиб. Один из медиков получил ушиб позвоночника. В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.