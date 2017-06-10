В Новосибирске открыли «котокафе»

В Новосибирском Академгородке открылось кафе Murchim, сообщает портал «НГС Новости». В нём поселили 13 кошек, в прошлом – бездомных. «Кадровый состав» обитателей кафе будет обновляться – понравившегося питомца могут отдать в «хорошие руки». Посетителям запрещено кормить кошек, дразнить и мучать их. Кроме общения с котами в заведении можно бесплатно попить чай-кофе и поесть сладостей, почитать, поиграть в настольные игры.

Первую неделю после открытия кафе будет работать в режиме «заплати сколько не жалко», затем перейдёт в режим «антикафе» — с поминутной оплатой. Это уже второе кафе Murchim в Новосибирске. Первое открылось в мае 2016 года. За прошедшее после открытия время его хозяевам удалось найти дом для 40 кошек.