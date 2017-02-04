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В Новосибирске открылся визовый центр Испании

Визовые центры в Москвы и Санкт-Петербурга с нагрузкой не справлялись.

Ассоциация туроператоров России сообщила об открытии четырёх новых визовых центров Испании в регионах России. Они открылись в Новосибирске, Казани, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

«С 1 февраля компания BLS International, которая с середины декабря 2016 года выполняет функции визового оператора Испании в РФ, открыла визовые центры в регионах. До этого в течение полутора месяцев получить испанский шенген можно было только в визовых центрах Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщается на сайте ассоциации.

В сообщении также отмечается, что на работу визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге постоянно поступали жалобы. Имелись трудности с подачей документов и записью на сайте, возникали проблемы с безналичной оплатой и давал сбои сервис по отслеживанию готовности паспорта.

Впрочем, из отзывов туристов следует, что открытие четырёх новых центров решит проблему получения визы лишь отчасти и не для всех регионов России. До смены оператора испанских визовых центров было 28. Информации о том, будут ли открываться центры в других регионах, пока нет.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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