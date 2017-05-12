В Новосибирске полиция проводит проверку по информации о попытке сжечь второклассницу

В Новосибирске сотрудники полиции организовали проверку после публикаций в местных СМИ информации о том, что в школе №146 второклассники пытались поджечь и выбросить в окно одноклассницу. Известно, что ЧП произошло 5 мая 2017 года.

По данным НГС.НОВОСТИ, второклассница находилась одна в классе перед началом последнего урока. В этот момент из-под парты в чёрных масках со свастикой вылезли несколько мальчиков, связали её и поволокли к окну с целью выбросить её со второго этажа. Девочке удалось освободить руки, она начала сопротивляться и упала с подоконника на пол. Затем один из одноклассников хотел поджечь школьнице волосы, но она снова смогла отбиться, затем прозвенел звонок на урок.

«В настоящее время по данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

В общеобразовательной школе №146 онлайн-журналу рассказали, что по данному факту уже провели педагогическое расследование и организовали родительское собрание. Однако результаты этих мероприятий комментировать отказались.