В Новосибирске смертельно больные девушки снялись в королевской фотосессии

В Новосибирске прошла фотосессия для девушек с онкологическими заболеваниями. Коротко стриженные и бритые местные жительницы с коронами на головах поучаствовали в фотопроекте «Красота против рака».

В пятницу, 3 февраля, в 16:00 в кинотеатре «Победа» откроют фотовыставку, посвящённую проекту, сообщают НГС.Новости.

«На протяжении прошлого года знакомая болела раком яичников. Она приехала из Кореи (там проходила лечение) к маме сюда погостить и… умерла. Для всех это стало страшной неожиданностью, и меня это повергло в сильный шок. После этого мы решили сделать фотосессию для девушек с тяжёлыми заболеваниями. Мы показали их красоту, что они такие красивые, несмотря на то, что их вид внешний временно изменился», – цитирует издание автора идеи, визажиста Анну Черпинскую.

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По словам одной из участниц проекта 27-летней Маргариты, о своём диагнозе она узнала во время беременности, которую долгое время планировала вместе с мужем. Из-за лимфомы Ходжкина, II BB стадии ей рекомендовали сделать кесарево и срочно пройти курс химиотерапии, но в итоге разрешили рожать самой.

«Я прошла шесть курсов химии, лучевую терапию. Муж называл меня «солдат Джейн». А я старалась терпеть и стойко переносить все происходящее. И плакать так, чтобы родные не видели. Я благодарю мужа и маму, основной удар пришелся на них. Близкие, родственники, друзья, одногруппники, все сплотились и старались помочь! Организовали даже сбор средств на дорогое обследование. Только с их помощью и поддержкой я сейчас в ремиссии», – рассказала Маргарита.

В проекте участвовали семь девушек разных возрастов и с разными онкологическими заболеваниями. Каждая их них рассказала свою историю борьбы со смертельной болезнью.