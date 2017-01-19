В Новосибирской области обрушилась крыша конного клуба, двое погибли

Ещё три человека получили травмы различной степени тяжести.

В четверг, 19 января, около 18:00 в Новосибирской области в конном клубе города Бердска обрушилась часть крыши. В результате происшествия погибли два человека, ещё трое получили травмы различной степени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в скорой помощи.

«В результате обрушения кровли в конном клубе в Бердске госпитализированы два человека, извлеченные из-под завалов. Ещё двое к моменту приезда медиков оказались мертвы. Три человека смогли выбраться при помощи спасателей, медицинская помощь им оказана на месте», – цитирует агентство заявление источника.

По словам другого источника агентства в службе технического надзора в Новосибирской области, обрушение крыши произошло из-за тяжести снега.

«Обрушение произошло на площади порядка 800 кв.м, предварительно под тяжестью снега не выдержали конструкции. Особое внимание будет уделено изучению версии о возможном нарушении технологии строительства при возведении данных конструкций», – прокомментировал собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Информация о гибели животных не уточняется.