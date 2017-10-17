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В ноябре в Кузбассе синоптики прогнозируют похолодание до -26°С

В ноябре в Кузбассе синоптики прогнозируют похолодание до -26°С

В третьем месяце осени осадки в регионе ожидаются в пределах нормы.

Синоптики подготовили предварительный прогноз погоды на ноябрь в Кузбассе. Эксперты ожидают, что температура в регионе будет в пределах климатической нормы.

«В первой декаде месяца ночные температуры будут в пределах от 0 до +5°С, с постепенным понижением до -18°С, преимущественно в южных и горных районах области. Днём в начале ноября будет около -3°С, с похолоданием до -4 – -9°С», – рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

В ноябре в Кузбассе синоптики прогнозируют похолодание до -26°С

Во второй декаде последнего месяца осени в Кузбассе станет значительно холоднее. Дневные температуры ожидаются в пределах от -3, -8°С до -9 – -14°С, а ночные – -16 – -21°С, местами – -26°С.

Синоптики прогнозируют, что при этом осадки в регионе будут в пределах нормы. В основном, они выпадут в виде мокрого снега и снега.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: https://giphy.com/
Фото: pixabay.com.

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