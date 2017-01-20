В Нью-Йорке мэр и американские актёры вышли на митинг против Дональда Трампа

Роберт Де Ниро назвал избранного президента США «дурным примером для всей страны и этого города».

В Нью-Йорке возле небоскрёба «Трамп Тауэр» несколько тысяч человек участвовали в митинге против избранного президента США. Тон выступлениям на акции протеста задавали мэр города Билл де Блазио, проповедник Альфред Шарптон, режиссёр Майкл Мур, а также актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало.

Роберт Де Ниро назвал Дональда Трампа «дурным примером для всей страны и этого города».

«Эти люди являются просто бесчестьем, но надежда все-таки есть. Трамп и Пенс (избранный вице-президент) рассчитывают, что вы поддадитесь, однако отличительной чертой нью-йоркцев является то, что они не сдаются и не прогибаются», — цитирует ТАСС Алека Болдуина.

Майкл Мур заяивил, что «Америка переживает крайне опасный период в своей истории». По его словам, дальше дела пойдут «еще хуже».

Подобные акции проходят во многих городах США с минувших выходных. Сотни американцев хотят попытаться сорвать церемонию инаугурации Трампа, которая состоится 20 января у стен Конгресса.