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В Нью-Йорке на аукционе продали плавки Джона Кеннеди за $2 300

В Нью-Йорке на аукционе продали плавки Джона Кеннеди за $2 300

Общая стоимость лотов составила 77,3 тысяч долларов.

В Нью-Йорке на аукционе Guernsey’s продали личные вещи бывшего президента США Джона Кеннеди. Среди лотов в том числе были представлены две пары плавок, моторный катер и два кресла-качалки, сообщает Sky News.

В настоящее время неизвестно, кто купил нижнее бельё экс-президента. Стоимость одной пары плавок составила 500 долларов, а второй – 1800 долларов. Также на аукционе продали синий купальный костюм жены Кеннеди Жаклин. Стоимость этого лота составила 1800 долларов.

Кресло, которое стояло в Белом доме, ушло с молотка за 30 тысяч долларов, а второе кресло продали за 10 тысяч долларов. Моторный катер реализовали за 75 тысяч долларов.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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