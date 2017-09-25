В ОАЭ скончалась самая тяжёлая женщина в мире

25 сентября в столице ОАЭ Абу-Даби после множественных операций по снижению веса скончалась самая толстая женщина планеты Эман Ахмед абд эль-Ати. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на госпиталь Бурджиль.

«Эман наблюдалась командой из более 20 докторов разной специализации, которые успешно добились улучшения её самочувствия с момента её прибытия в ОАЭ. Мы приносим наши искренние соболезнования семье покойной», — говорится в сообщении госпиталя.

World's #heaviest woman, #Eman Ahmed, passed away at 4.35 am in #Burjeel Hospital, Abu Dhabi

Reason: an intestinal shock & kidney failure pic.twitter.com/cJzQCNAU1H — Mateen Hafeez (@Mateen_Hafeez) September 25, 2017

Напомним, 36-летняя египтянка Эман Ахмед абд эль-Ати весила изначально весила около 500 килограмм, но во время лечения в больнице в Мумбаи потеряла около 300 килограмм. Однако несмотря на успехи в лечении, сестра женщины выразила недоверие к методам лечения и Эман вернулась в Эмираты.

Врачи с рождения диагностировали у женщины элефантиаз. Это заболевание выражается в росте какой-либо части тела до гигантских размеров. К 11 годам египтянка была уже такой толстой, что ноги не могли выдерживать её вес. Девочке приходилось ползать по комнате на коленях.