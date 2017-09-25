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В ОАЭ скончалась самая толстая женщина в мире

В ОАЭ скончалась самая тяжёлая женщина в мире

Эман Ахмед абд эль-Ати умерла от кишечной непроходимости и почечной недостаточности.

25 сентября в столице ОАЭ Абу-Даби после множественных операций по снижению веса скончалась самая толстая женщина планеты Эман Ахмед абд эль-Ати. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на госпиталь Бурджиль.

«Эман наблюдалась командой из более 20 докторов разной специализации, которые успешно добились улучшения её самочувствия с момента её прибытия в ОАЭ. Мы приносим наши искренние соболезнования семье покойной», — говорится в сообщении госпиталя.

Напомним, 36-летняя египтянка Эман Ахмед абд эль-Ати весила изначально весила около 500 килограмм, но во время лечения в больнице в Мумбаи потеряла около 300 килограмм. Однако несмотря на успехи в лечении, сестра женщины выразила недоверие к методам лечения и Эман вернулась в Эмираты.

Врачи с рождения диагностировали у женщины элефантиаз. Это заболевание выражается в росте какой-либо части тела до гигантских размеров. К 11 годам египтянка была уже такой толстой, что ноги не могли выдерживать её вес. Девочке приходилось ползать по комнате на коленях.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Google Images.

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