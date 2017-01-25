Знаменитый шахматист Анатолий Карпов приедет в Кемерово

В четверг, 26 января, в корпусе КузГТУ пройдёт первенство Кемерова по шахматам, которое посетит знаменитый российский шахматист Анатолий Карпов. Гроссмейстер приедет в столицу Кузбасса с частным визитом, однако всё равно встретится со студентами.

Также в Кемерово приедет вице-президент Академии развития Москвы и Московского региона Александр Воловик.

«Действительно, завтра Кемерово посетит Анатолий Карпов. В городском шахматном клубе в 13:00 состоится с ним встреча. Он приедет в наш город с частным визитом», – рассказал Сибдепо представитель Федерации шахмат Кемеровской области Андрей Шураев.

По словам собеседника онлайн-журнала, Карпов в качестве почётного гостя посетит городское первенство по шахматам. Также известно, что Александр Воловик прочтёт в КузГТУ лекцию для студентов.

Анатолий Карпов является двенадцатым чемпионом мира по шахматам. Кроме того, он международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР. Карпов трижды становился чемпионом мира по шахматам среди мужчин. Также он является трёхкратным чемпионом мира ФИДЕ, двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем шахматных олимпиад в составе сборной СССР, трёхкратным чемпионом СССР, а также чемпионом РСФСР. С 1973 по 1984 годы спортсмен получил девять шахматных «Оскаров».