Новости
Кузбасс
В охранной зоне заповедника «Кузнецкий Алатау» могут разрешить охоту и рыбалку

В охранной зоне заповедника «Кузнецкий Алатау» могут разрешить охоту и рыбалку

Сотрудники заповедника обратились к властям с просьбой не выставлять на продажу участка в Крапивинском районе.

В охранной зоне «Кузнецкого Алатау» в Крапивинском районе Кузбасса могут разрешить охоту и рыбалку. Как сообщает пресс-центр заповедника, в настоящее время готовятся документы на продажу этого участка под охотничье хозяйство. Если торги состоятся, то на территории можно будет вести активную хозяйственную деятельность, производить охоту, вылов рыбы в Тайдоне и её притоков.

В связи с этим коллектив заповедника обратился к властям с просьбой принять меры и остановить проведение аукциона по продаже охранной зоны. Кроме этого, в обращении просят присоединить этот участок к заповеднику и придать ему статус особо охраняемой природной территории «Кузнецкого Алатау».

Отмечается, что площадь охранной зоны составляет 96 тысяч га.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

«Три икса: мировое господство»: аттракцион дядюшки Дизеля

Как возрождали карьеру самого безбашенного агента Голливуда
Новости-суровости

Новости-суровости: неделя победителей

Самые трэшовые новости недели
Гид

Как провести 20-22 января в Кемерове

Афиша Сибдепо предлагает несколько вариантов приятно и с пользой провести время
Репортаж из соцсетей

Сексуальные фото кузбассовцев с крещенских купаний

Что может быть экзотичнее разгорячённых полуобнажённых тел, когда вокруг снега, казаки в тулупах и прорубь с ледяной водицей

Сегодня в Кемерове

Популярное