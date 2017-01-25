В охранной зоне заповедника «Кузнецкий Алатау» могут разрешить охоту и рыбалку

Сотрудники заповедника обратились к властям с просьбой не выставлять на продажу участка в Крапивинском районе.

В охранной зоне «Кузнецкого Алатау» в Крапивинском районе Кузбасса могут разрешить охоту и рыбалку. Как сообщает пресс-центр заповедника, в настоящее время готовятся документы на продажу этого участка под охотничье хозяйство. Если торги состоятся, то на территории можно будет вести активную хозяйственную деятельность, производить охоту, вылов рыбы в Тайдоне и её притоков.

В связи с этим коллектив заповедника обратился к властям с просьбой принять меры и остановить проведение аукциона по продаже охранной зоны. Кроме этого, в обращении просят присоединить этот участок к заповеднику и придать ему статус особо охраняемой природной территории «Кузнецкого Алатау».

Отмечается, что площадь охранной зоны составляет 96 тысяч га.