В октябре резервный фонд России уменьшился на 1,1%

Минфин сообщил о том, что резервный фонд России в октябре 2017 года сократился на 1,1%. Сейчас бюджет фонда составляет 975,52 млрд рублей, об этом говорится на сайте Минфина.

На сегодняшний день объём Резервного фонда в долларах уменьшился на 0,88% и составил $16,86 млрд.

«В целях обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита – прим. Сибдепо) бюджета Пенсионного фонда РФ в октябре 2017 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 1,28 миллиарда долларов США, 1,09 миллиарда евро, 0,21 миллиарда фунтов стерлингов была реализована за 164,18 миллиарда рублей, а вырученные средства зачислены на счёт по учёту средств федерального бюджета в валюте РФ», — отмечается в материале.

Сейчас Фонд национального благосостояния составляет 4,014 трлн рублей (сократился на (4,7%), в долларах – 69,36 млрд (сократился на 4,4%).