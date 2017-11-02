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В октябре резервный фонд России уменьшился на 1,1%

В октябре резервный фонд России уменьшился на 1,1%

Сейчас в фонде лежит 975,52 млрд рублей.

Минфин сообщил о том, что резервный фонд России в октябре 2017 года сократился на 1,1%. Сейчас бюджет фонда составляет 975,52 млрд рублей, об этом говорится на сайте Минфина.

На сегодняшний день объём Резервного фонда в долларах уменьшился на 0,88% и составил $16,86 млрд.

«В целях обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита – прим. Сибдепо) бюджета Пенсионного фонда РФ в октябре 2017 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 1,28 миллиарда долларов США, 1,09 миллиарда евро, 0,21 миллиарда фунтов стерлингов была реализована за 164,18 миллиарда рублей, а вырученные средства зачислены на счёт по учёту средств федерального бюджета в валюте РФ», — отмечается в материале.

Сейчас Фонд национального благосостояния составляет 4,014 трлн рублей (сократился на (4,7%), в долларах – 69,36 млрд (сократился на 4,4%).

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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