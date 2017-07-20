В Омске гей будет судиться с директором спортмагазина, не принявшим его на работу

В Омске директор магазина спортивного питания отказал в трудоустройстве мужчине, внешне похожему на гея. Жителя Омска это оскорбило, и он намерен судиться с обидчиком. Однако директор магазина Андрей Чистяков объяснил, что омич получил отказал в трудоустройстве не из-за его внешнего сходства с представителями нетрадиционной ориентации, а из-за комплекции тела — он слишком худой.

«В суде я просто объясню своё мнение на этот счёт и думаю, что суд войдёт в моё положение. Я не злостный работодатель, приверженный гомофобии, и нормально отношусь ко всем людям. Эдуард же не так меня понял или просто захотел «денег поднять. Я вполне четко сказал, что отказываю, так как он не обладает никакими знаниями, что он никак не дружит со спортом и его внешний вид абсолютно не подходит. Он признал, что является активистом ЛГБТ-сети. Сами понимаете, какой у нас народ, и я не готов отвечать за его безопасность как работодатель», — цитирует РИА Новости заявление директора магазина.

Также Андрей Чистяков отметил, что отдел кадров не согласовал с ним ответ соискателю. Иначе бы там ничего не было сказано о законе о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Молодой человек просто не подходит по комплекции и не обладает знаниями. Суд по этому делу состоится через четыре дня — 24 июля.