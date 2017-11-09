Происшествия
Кузбасс
В Осинниках из-за радиации закрыли школьный спортзал

В Осинниках из-за радиации закрыли школьный спортзал

Пользоваться помещением школьники не смогут в течение трёх месяцев.

Сотрудники Роспотребрнадзора по Кемеровской области провели плановую проверку в МКОУ «Школа-интернат №4» в Осинниках, в рамках которой в спортзале обнаружили радон. Содержание вещества в воздухе не соответствовало гигиеническим нормам.  По результатам проверки, специалисты составили протокол о временном запрете использовать помещение по назначению.

«Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» установлено, что в эксплуатируемых жилых и общественных зданиях среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе жилых и общественных помещений ЭРОАRn + 4,6 x ЭРОАTn не должна превышать 200 Бк/м3», — говорится на сайте ведомства.

Если содержание радона в воздухе превышает допустимое значение, должны проводиться защитные мероприятия, направленные на снижение вещества в воздухе. Также должны улучшаться условия вентиляции помещений.

По решению суда, пользоваться школьным спортзалом учащимся и педагогам запрещено в течение 90 суток. За это время все нарушения должны быть устранены.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://commons.wikimedia.org

Комментарии

Рекомендуем

Вкус и пафос

Страдания говядины на открытии гриль-бара «Жара»

Всё, что нужно знать о новом баре на Кузнецком проспекте
Чтиво

Форекс – работа, которая всегда с тобой

Что привлекает людей на внебиржевой рынок Форекс?
Цена недели

Сколько в Кемерове стоят курсы английского языка

Сибдепо узнал стоимость абонементов и индивидуальных занятий в школах иностранных языков
Гид

Звёздный месяц: какие артисты приедут в Кузбасс в ноябре

Гид по концертам ноября

Сегодня в Кемерове

Популярное