Происшествия
Кузбасс

В Осинниках пенсионерка разбилась, выпав из окна

Пожилая женщина умерла в городской больнице.

Жительница Осинников ранним утром 4 ноября увидела в окно лежащую на земле женщину и вызвала скорую помощь, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». К моменту приезда медиков пострадавшая была ещё жива, её успели доставить в больницу, но спасти жизнь женщины врачам не удалось, она скончалась в результате множественных травм.

Погибшей оказалась 84-летняя пенсионерка. Приехавшие вместе с врачами полицейские установили, что она упала из окна собственной квартиры, расположенной на пятом этаже. Сейчас полиция выясняет, при каких обстоятельствах произошла трагедия.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

«Матильда» — рецензия на фильм

Поздравляем, российский зритель - тебя вновь «развели»!
Чтиво

Самая умная механика: в КузГТУ открыли две учебных аудитории БелАЗ

Таких учебных пособий Кузбасс ещё не видел!
Чтиво

«Умный дом»: 6 гаджетов для дистанционного управления жильём

Как следить за домом с помощью волшебной кнопки
Автодепо

Выше асфальта: тест-драйв нового Subaru XV

Хищный с виду, но уютный и заботливый внутри

Сегодня в Кемерове

Популярное