В Осинниках пенсионерка разбилась, выпав из окна

Жительница Осинников ранним утром 4 ноября увидела в окно лежащую на земле женщину и вызвала скорую помощь, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». К моменту приезда медиков пострадавшая была ещё жива, её успели доставить в больницу, но спасти жизнь женщины врачам не удалось, она скончалась в результате множественных травм.

Погибшей оказалась 84-летняя пенсионерка. Приехавшие вместе с врачами полицейские установили, что она упала из окна собственной квартиры, расположенной на пятом этаже. Сейчас полиция выясняет, при каких обстоятельствах произошла трагедия.