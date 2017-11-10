В отделении «Почты России» пожилой женщине распылили в лицо перцовый баллончик

В Нижнем Новгороде сотрудница одного из отделений «Почты России» распылила в лицо 81-летней пенсионерке перцовый баллончик. Посетительница отделения «пристыдила» женщину за хамство, сообщают «Известия».

Сотрудница почтамта отказалась принимать пятерых посетителей из-за того, что её рабочая смена заканчивалась. Пенсионерка сделала замечание женщине по поводу тона и манеры её разговора с посетителями, за что получила в лицо порцию газа из перцового баллончика. Газ распространился по помещению, и в отделении началась паника.

«Женщина выгоняла пенсионеров с нецензурной бранью, не желая принимать коммунальные платежи, а других обзывала «набежавшими тараканами», — цитирует издание NN.RU заявление очевидца.

По данным портала, свидетели инцидента вызвали полицию, но стражи порядка так и не приехали. Позднее на сотрудницу почтамта написали жалобу с просьбой привлечь её к ответственности. В настоящее время руководство «Почты России» по факту произошедшего проводит служебную проверку.