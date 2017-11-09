В Пакистане 14-летний мальчик научился поворачивать голову на 180 градусов

Подросток утверждает, что его способность приобретённая, а не врождённая.

14-летний пакистанец Мухаммед Самир научился поворачивать голову на 180 градусов. По словам мальчика, его способность не является врождённой, это плод долгих и регулярных тренировок.

Как сообщает Daily Pakistan, подростка вдохновил герой фильма ужасов, который мог поворачивать голову на 180 градусов. Самир ежедневно тренировался и спустя несколько месяцев смог повернуть голову как сова.

Поначалу родители ребёнка были против его упражнений, но потом смирились. Из-за болезни отца мальчик бросил школу и начал танцевать в группе Dangerous Boys. Танцами он зарабатывает на жизнь и обеспечивает свою семью. Помогает ли его особенность в танцах, издание не уточняет.